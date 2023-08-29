29 августа в Москве рабочие группы Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ) «Формирование электроэнергетического рынка государств-участников СНГ» и Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) «Планирование и управление» обсудили особенности долгосрочного и краткосрочного планирования выработки электроэнергии и мощности объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии, работающих в составе энергосистем.

Проработка этого вопроса ведется во исполнение поручения по итогам 60-го заседания ЭЭС СНГ, прошедшего в июле 2022 года.

Обзор подготовлен специалистами российского Системного оператора на основании данных о существующих системах прогнозирования нагрузки солнечных и ветровых электростанций в энергосистемах стран Евросоюза, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

По итогам заседания в план работы КОТК на 2024–2025 годы предложено включить разработку основных принципов учета объектов ВИЭ-генерации в перспективных балансах электроэнергии и мощности, а также на этапе краткосрочного планирования электроэнергетических режимов.

В заседании рабочих групп приняли участие представители системных операторов Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и Координационно-диспетчерского центра «Энергия», осуществляющего координацию оперативно-технологической деятельности в энергосистемах и на энергообъектах, входящих в ОЭС Центральной Азии.

Об ЭЭС СНГ и КОТК

Электроэнергетический Совет СНГ (ЭЭС СНГ) образован в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств государств Содружества 14 февраля 1992 г.

Одна из основных целей деятельности Электроэнергетического Совета заключается в создании отношений партнерства и сотрудничества между государствами Содружества в области электроэнергетики.

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) — рабочий орган, сформированный Электроэнергетическим Советом СНГ. Основные задачи состоят в согласовании принципов управления режимами совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, организации разработки технических документов, анализе оперативно-технологического управления, координации программ подготовки оперативного персонала и координации взаимодействия энергосистем стран СНГ и Балтии при подготовке и осуществлении совместной работы.

С 2004 года Председателем КОТК является Председатель Правления российского Системного оператора.