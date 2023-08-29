«Россети Тюмень» завершили работы по замене оборудования на высоковольтной подстанции «Амня» в ХМАО-Югре. Энергообъект питает поселок Казым, большую часть населения которого составляют представители коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси и ненцы. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила более 10 млн рублей.

На подстанции энергетики заменили 9 масляных выключателей 10 кВ на современные вакуумные. Новое оборудование отечественного производства характеризуется высокой надежностью, пожарной безопасностью и экологичностью, а расчетный срок эксплуатации установленных коммутационных аппаратов составляет более 25 лет. Для подготовки питающего центра к периоду максимальных нагрузок «Россети Тюмень» провели комплексное техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Плановые работы на объекте завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Подстанция 110 кВ «Амня» является ключевой в схеме электроснабжения Казыма, где проживает порядка 1,7 тысячи жителей. Выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и социально значимых объектов – участковой больницы, школы, детского сада и дома культуры.