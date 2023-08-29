Автономное учреждение Республики Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство поликлиники в селе Курумкан. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Село Курумкан является административным центром одноименного района. Курумканскую землю называют здравницей Бурятии – здесь находится более 50 минеральных источников. Многие туристы приезжают сюда, чтобы посетить природные лечебницы Кучигер, Умхей, Алла, Буксыкен.

Для жителей района построят новую двухэтажную поликлинику в селе Курумкан на улице имени Харпухаевой. Она рассчитана на 250 посещений в смену, а все необходимые кабинеты и врачи будут находиться в одном здании.

По проекту, одобренному региональной экспертизой, в поликлинике оборудуют дневной стационар, рентген-кабинет, конференц-зал для проведения совещаний. Также на первом этаже будут педиатрическое, хирургическое и терапевтическое отделение. А на втором разместятся врачи по узкопрофильным направлениям медицины.*

Застройщик – Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия». Проектировщик – ООО «ПО Главтехпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.