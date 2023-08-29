Масштабную биржу промышленной кооперации «Технологическая независимость России. Импортозамещение, Инжиниринг, ОПК» провели Межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, МГТУ им. Н.Э. Баумана при содействии Минпромторга России и региональных министерства в сфере промышленности.

На площадке МГТУ собрались представители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе инжиниринговые, технологические компании, а также госкорпорации и вузы – всего более 200 участников из 37 регионов России. Крупнейшие заказчики на бирже – концерны, холдинги: Сибур, Газпром, ОМК, Росатом и другие. В качестве поставщиков высокотехнологичной продукции и услуг также были привлечены научно-образовательные и инжиниринговые центры МГТУ.

Участников приветствовали директор Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов, председатель Клуба молодых промышленник Антон Ковалев и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, заместитель Председателя правления ПАО «Московский кредитный банк» Максим Коржов.

Иван Куликов подчеркнул, что наращивание промышленного потенциала субъектов Российской Федерации и обеспечения технологического суверенитета – ключевая задача сегодня. В условиях действующих экономических и геополитических ограничений вопросы развития промышленного производства имеют стратегическое значение.

«Особенно важно сейчас поддержать малые и средние предприятия, чтобы в полной мере использовать имеющиеся индустриальные возможности страны. Поставщикам биржа дает возможность получить дополнительные заказы для дозагрузки производственных мощностей. Процесс интеграции отечественных компаний дает возможность крупным корпорациям оперативно решать важнейшие задачи государственной значимости с привлечением гибких и динамичных предприятий, а субъектам МСП получить крупного надежного системного партнера. Уверен, мероприятие будет полезно для обеих сторон»,

– обратил внимание он.

Также он отметил, что среди многих участников на биржу приехали представители предприятий из новых субъектов.

«Ранее биржи такого масштаба в стране не проводились. Биржа укрепляет межрегиональные цепочки взаимодействия между производственными компаниями. Межрегиональная кооперация – одно из ведущих направлений работы Клуба молодых промышленников. Это одно из немногих мероприятий Клуба, на которое мы пригласили не только наших резидентов, но и всех желающих, в том числе, промышленные предприятия, которые преодолели порог критериев малого и среднего предпринимательства»,

– сообщил председатель Клуба молодых промышленников сообщил Антон Ковалев.

Он предложил сделать масштабную общероссийскую биржу ежегодным мероприятием.

Модератором биржи выступил руководитель направления кооперации Клуба молодых промышленников Станислав Твердохлеб.

«Биржа прошла в формате прямых переговоров по техзаданию заказчиков с целью поиска исполнителей-поставщиков. Каждый заказчик провел от 20 до 50 переговоров, а каждый поставщик успел пообщаться минимум с несколькими заказчиками, максимум – с 28. Всего проведено более 500 переговоров»,

– рассказал он.

Александра Исаков, гендиректор ПАО «Грязинский культиваторный завод», поделился итогами участия в бирже:

«Результаты для нас положительные, но неожиданные. Мы ехали за поставщиками литья, услуг лазерного плазменного раскроя, а нашли поставщиков инжиниринга. Те изделия, которые мы разрабатываем сами, занимают длительное время, требуют отвлечения наших специалистов. На бирже мы нашли компанию, которая специализируется на этом и готова сделать быстро и за вменяемые деньги. Я думаю, что в этом году для нас будет новый опыт, когда мы отдадим на аутсорсинг инжиниринг новых разработок».

Также состоялся круглый стол о перспективах развития промышленной кооперации.