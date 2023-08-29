На втором этапе строительства скоростной федеральной трассы Дюртюли – Ачит, проходящем в Пермском крае, дорожники начали укладывать асфальтовое покрытие, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Автомагистраль Дюртюли – Ачит является продолжением масштабного и значимого проекта – трассы М-12, которая протянется до Екатеринбурга. Строители продолжают трудиться на запланированных участках и двигаться в соответствии с графиком на всех трёх этапах трассы. Так, в Пермском крае уже уложен первый километр асфальтобетона», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что трасса Дюртюли – Ачит объединит крупнейшие центры экономического роста Приволжского и Уральского федеральных округов, что послужит драйвером развития регионов. Кроме этого, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути.

«Больше всего уложено в Свердловской области – 10 км верхнего слоя основания и 2 км нижнего слоя покрытия асфальтобетона, в Республике Башкортостан уложили 5 км. Строительство дорожники ведут круглосуточно, чтобы уже в конце следующего года по участку смогли поехать автомобили», – сказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Строительство автомагистрали Дюртюли – Ачит разделено на три этапа. Первый проходит в Республике Башкортостан – 140 км, второй в Пермском крае – 92 км, третий в Свердловской области – 43 км.

Как добавил Марат Хуснуллин, современная скоростная дорога позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчётное время в пути без учёта остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов.