В рамках реализации программы экологической безопасности на электросетевых объектах и охраны окружающей среды специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» заменили блок батарей статических конденсаторов (БСК) из 350 элементов на крупном питающем центре 110 кВ «Мостовская» в Мостовском районе. Мероприятия направлены на модернизацию оборудования и применение российских инновационных, экологически безопасных технологий.

Новое оборудование не содержит производные бифенила, которые относятся к стойким органическим загрязнителям и признаны наиболее опасными для окружающей среды и здоровья человека. Батарея статических конденсаторов – электроустановка, которая управляет потоками реактивной мощности и нормализует уровни напряжения. Замена оборудования позволит повысить экологическую безопасность подстанции и окружающей среды.

– Установленное оборудование соответствует ГОСТ и стандартам Группы компаний «Россети». Наряду с важной экологической функцией новое устройство позволяет обеспечить качественное электроснабжение потребителей и увеличить пропускную способность электрической сети без увеличения мощности силового оборудования, – подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер Лабинского филиала «Россети Кубань» Антон Лупандин.

Мостовский район славится привлекательной для туристов курортной зоной: горно-туристический кластер, термальные источники и всемирно известный Кавказский биосферный заповедник, который является вторым по величине заповедником Европы. В Мостовском районе находится северный вход в заповедник, недалеко от посёлка городского типа Псебай.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.