 

"Россети Московский регион" повысили надежность электроснабжения крупного газорегуляторного пункта Москвы

29 августа 2023, 11:45 237 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения одного из основных газорегуляторных пунктов Мосгаза – «Карачаровская ГС», через которую газ подается в Центральный, Восточный и Юго-Восточный округа Москвы. Планируется, что здесь расположится инновационный центр сварки, который также будет выполнять научно-исследовательскую и образовательную функции.

В начале реализации проекта специалисты «Россети Московский регион» построили комплектную трансформаторную подстанцию для перевода нагрузки со старой электроустановки, а на ее месте возвели новую трансформаторную подстанцию с трансформаторами 2х1000 кВА, системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 350 м. Присоединенная мощность составила 910 кВт.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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