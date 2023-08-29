«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения одного из основных газорегуляторных пунктов Мосгаза – «Карачаровская ГС», через которую газ подается в Центральный, Восточный и Юго-Восточный округа Москвы. Планируется, что здесь расположится инновационный центр сварки, который также будет выполнять научно-исследовательскую и образовательную функции.

В начале реализации проекта специалисты «Россети Московский регион» построили комплектную трансформаторную подстанцию для перевода нагрузки со старой электроустановки, а на ее месте возвели новую трансформаторную подстанцию с трансформаторами 2х1000 кВА, системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 350 м. Присоединенная мощность составила 910 кВт.