Компания «Евразия Логистикс» стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» с проектом по созданию терминала для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники. Новый логистический комплекс сможет обрабатывать свыше 150 тысяч тонн грузов в год. В число услуг будет входить перевозка морским, речным и автомобильным транспортом по международным и российским маршрутам. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вложения в проект составят 33,5 млн рублей, работу получат около 50 человек. Первую очередь терминала планируется запустить в 2028 году.

«Мы будем перевозить широкую линейку грузов, в том числе товары народного потребления, сельскохозяйственную технику, производственные линии и станки, столь необходимые активно растущей при поддержке государства дальневосточной экономике, а также сможем доставлять сверхтяжелые и негабаритные грузы. Работать будем по внутрироссийским и внешним направлениям, например, займемся доставкой контейнеров речным и автомобильным транспортом по маршрутам Благовещенск-Хэйхэ (КНР), а также сможем доставлять грузы в Китай из России и в обратном направлении через морские порты Дальнего Востока, в частности Приморского края. Обработка грузов, размещение на складах временного хранения будет осуществляться в Амурской области на терминале», - рассказал генеральный директор ООО «Евразия Логистикс» Павел Овсяников.

Он также сообщил, что логистический комплекс будет состоять из двух площадок, одна из которых располагается в селе Ровное, вторая будет находиться в городе Благовещенске. До конца 2023 год компания приступит к проектно-изыскательским работам, в 2024 году планируется начать строительство объектов, среди них крытые и открытые площадки для хранения генеральных грузов, контейнерные площадки, стоянка для спецтехники, весовая платформа и прочие.

«Соглашение о сотрудничестве по созданию нового логистического терминала компания «Евразия Логистикс» и КРДВ подписали в ходе Российско-Китайского экономического форума «АмурЭкспо-2023» в мае. Одним из первых результатов такого сотрудничества стало присвоение предприятию статуса резидента ТОР «Амурская». Благодаря этому компания получила земельный участок в селе Ровное, в настоящее время идет процесс расширения границ ТОР «Амурская», что позволит предложить компании землю в Благовещенске. Предоставление земли вместе с налоговыми льготами, административными преференциями, комплексной поддержкой со стороны КРДВ позволяет инвесторам создавать в Амурской области новые предприятия и окупать вложенные средства в ускоренные сроки. Область получает востребованные услуги и продукцию, новые рабочие места и налоговые отчисления, повышается качество жизни в регионе», - подчеркнула директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

По данным КРДВ, сегодня на ТОР «Амурская» проекты реализуют 45 резидентов. Бизнес вложил в экономику региона 1,48 трлн рублей, создал 6,4 тыс. рабочих мест, 14 проектов уже успешно реализованы.