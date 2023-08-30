Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
ООО «Томсккабель» производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции
Каталог с ассортиментом можно посмотреть на сайте завода: https://tomskcable.ru/ или по ссылке: https://tomskcable.ru/doc/pre23.pdf
По вопросам заказа оборудования обращаться:
Заместитель главного инженера
Козлов Дмитрий Валерьевич
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1178
Эл. почта: kozvd@tomskcable.ru
Специалист по продажам
Тюкалова Юлия Сергеевна
Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1521
Эл. почта: tukus@tomskcable.ru
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