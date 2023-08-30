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ООО "Томсккабель" производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции

30 августа 2023, 13:44 507 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Томсккабель"
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Томсккабель» производит и реализует оборудование для производства кабельно-проводниковой продукции

Каталог с ассортиментом можно посмотреть на сайте завода: https://tomskcable.ru/ или по ссылке: https://tomskcable.ru/doc/pre23.pdf 

По вопросам заказа оборудования обращаться:

Заместитель главного инженера

Козлов Дмитрий Валерьевич

Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1178

Эл. почта: kozvd@tomskcable.ru

Специалист по продажам

Тюкалова Юлия Сергеевна

Тел: +7(3822) 49-89-89 доб. 1521

Эл. почта: tukus@tomskcable.ru

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.54

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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