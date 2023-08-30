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В Новосибирской области продолжается активная реализация инвестиционной программы акционерного общества «Региональные электрические сети», корректировки к которой были утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики № 200 от 01.12.2022 г. и № 111-нпа от 14.08.2023 г.
Приоритетными задачами инвестиционной деятельности системообразующего электросетевого предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и создание интеллектуальной системы учета.
По итогам первого полугодия 2023 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило почти 1,5 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 117 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, десятки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 44 МВА.
Компания планирует только наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на модернизацию электросетевых объектов и повышение надежности электроснабжения. До конца 2023 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе:
Также продолжаются работы по замене силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощностью (2х25 МВА на 2х40 МВА) на высоковольтной подстанции 110 кВ Ересная и установке автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Барышевская.
Масштабная качественная реконструкция коснулась и таких важнейших центров питания как ПС 110/10 кВ Искитимская, ПС 110 кВ Вымпел, ПС 110 кВ Тепловая и ПС 110 кВ Северная.
Отдельно стоит отметить реализацию масштабного инвестпроекта по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации - строительство ПС 110 кВ Залив. Работы по данному проекту уже вошли в завершающую стадию.
Все инвестиционные проекты, реализуемые АО «РЭС», позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.
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