 

Применение жесткой ошиновки производства "ЗЭТО" на распределительных устройствах 110-750 кВ

30 августа 2023, 17:45 353 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
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Комплекты жесткой ошиновки для открытых распределительных устройств (ОРУ)  на напряжение 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ разработаны ЗАО «ЗЭТО» совместно с институтом «Нижегородскэнергосетьпроект», НТЦ «ЭДС» и ОАО НЦТ «Электроэнергетики».

Применение жесткой ошиновки позволяет создать компактные и экономичные распределительные устройства, занимающие меньшую площадь и имеющие более низкое расположение шин. За счет использования жесткой ошиновки уменьшается металлоемкость, расход железобетона, сокращаются объемы строительно-монтажных работ и трудозатрат при строительстве, а также создаются условия для более рационального использования территории при расширении ОРУ. Распределительные устройства с жесткой ошиновкой не требуют строительства порталов, располагаются невысоко от земли, удобны для сборки и профилактических осмотров.

Преимущества применения жесткой ошиновки:

  • Сокращение затрат времени на проведение монтажных работ
  • Отсутствие сварочных работ при монтаже
  • Возможность установки как на заливные опоры фундамента, так и на лежни (для жесткой ошиновки на напряжение 110 кВ)
  • Значительное сокращение площади распределительного устройства (особенно на классы напряжения 330-500 кВ в компоновочных решениях с применением разъединителей пантографного типа)
  • Сокращение сроков проектирования (компоновочное решение с применением ошиновки жесткой предлагает ЗАО «ЗЭТО» с последующим согласованием с проектным институтом)
  • Возможность установки ошиновки жесткой на площади со сложным рельефом (за счет  корректировки высоты стоек  под жесткую ошиновку)
  • Возможность комплектации подстанции оборудованием от одного производителя (в том числе измерительные трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители, ограничители перенапряжений)

ЗАО «ЗЭТО» готово оперативно рассмотреть предложения по разработке и поставке комплектов жесткой ошиновки высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений распределительных устройств на напряжение от 110 до 750 кВ.

В комплект поставки жесткой ошиновки входят: трубчатые шины, токовые компенсаторы, шинодержатели, держатели для внутриячейковых связей, зажимы для присоединения гибких спусков. Комплексно, по желанию заказчика, могут быть поставлены опорные фарфоровые или полимерные изоляторы, а также металлоконструкции под них.

Всё оборудование аттестовано, полностью соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендовано для использования на объектах ДЗО крупнейшей электросетевой компании.

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
6.68

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