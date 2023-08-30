Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Комплекты жесткой ошиновки для открытых распределительных устройств (ОРУ) на напряжение 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ разработаны ЗАО «ЗЭТО» совместно с институтом «Нижегородскэнергосетьпроект», НТЦ «ЭДС» и ОАО НЦТ «Электроэнергетики».
Применение жесткой ошиновки позволяет создать компактные и экономичные распределительные устройства, занимающие меньшую площадь и имеющие более низкое расположение шин. За счет использования жесткой ошиновки уменьшается металлоемкость, расход железобетона, сокращаются объемы строительно-монтажных работ и трудозатрат при строительстве, а также создаются условия для более рационального использования территории при расширении ОРУ. Распределительные устройства с жесткой ошиновкой не требуют строительства порталов, располагаются невысоко от земли, удобны для сборки и профилактических осмотров.
Преимущества применения жесткой ошиновки:
ЗАО «ЗЭТО» готово оперативно рассмотреть предложения по разработке и поставке комплектов жесткой ошиновки высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений распределительных устройств на напряжение от 110 до 750 кВ.
В комплект поставки жесткой ошиновки входят: трубчатые шины, токовые компенсаторы, шинодержатели, держатели для внутриячейковых связей, зажимы для присоединения гибких спусков. Комплексно, по желанию заказчика, могут быть поставлены опорные фарфоровые или полимерные изоляторы, а также металлоконструкции под них.
Всё оборудование аттестовано, полностью соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендовано для использования на объектах ДЗО крупнейшей электросетевой компании.
Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online
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