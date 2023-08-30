Комплекты жесткой ошиновки для открытых распределительных устройств (ОРУ) на напряжение 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ разработаны ЗАО «ЗЭТО» совместно с институтом «Нижегородскэнергосетьпроект», НТЦ «ЭДС» и ОАО НЦТ «Электроэнергетики».

Применение жесткой ошиновки позволяет создать компактные и экономичные распределительные устройства, занимающие меньшую площадь и имеющие более низкое расположение шин. За счет использования жесткой ошиновки уменьшается металлоемкость, расход железобетона, сокращаются объемы строительно-монтажных работ и трудозатрат при строительстве, а также создаются условия для более рационального использования территории при расширении ОРУ. Распределительные устройства с жесткой ошиновкой не требуют строительства порталов, располагаются невысоко от земли, удобны для сборки и профилактических осмотров.

Преимущества применения жесткой ошиновки:

Сокращение затрат времени на проведение монтажных работ

Отсутствие сварочных работ при монтаже

Возможность установки как на заливные опоры фундамента, так и на лежни (для жесткой ошиновки на напряжение 110 кВ)

Значительное сокращение площади распределительного устройства (особенно на классы напряжения 330-500 кВ в компоновочных решениях с применением разъединителей пантографного типа)

Сокращение сроков проектирования (компоновочное решение с применением ошиновки жесткой предлагает ЗАО «ЗЭТО» с последующим согласованием с проектным институтом)

Возможность установки ошиновки жесткой на площади со сложным рельефом (за счет корректировки высоты стоек под жесткую ошиновку)

Возможность комплектации подстанции оборудованием от одного производителя (в том числе измерительные трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители, ограничители перенапряжений)

ЗАО «ЗЭТО» готово оперативно рассмотреть предложения по разработке и поставке комплектов жесткой ошиновки высокой заводской готовности для всевозможных схем электрических соединений распределительных устройств на напряжение от 110 до 750 кВ.

В комплект поставки жесткой ошиновки входят: трубчатые шины, токовые компенсаторы, шинодержатели, держатели для внутриячейковых связей, зажимы для присоединения гибких спусков. Комплексно, по желанию заказчика, могут быть поставлены опорные фарфоровые или полимерные изоляторы, а также металлоконструкции под них.

Всё оборудование аттестовано, полностью соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендовано для использования на объектах ДЗО крупнейшей электросетевой компании.

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту: contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте www.zeto.ru/order_online