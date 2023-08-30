В "Смоленскэнерго" состоялась вторая региональная Коллегия

В ходе профессиональной Коллегии «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» подведены итоги деятельности филиала за первое полугодие и определены пути реализации поставленных задач до конца 2023 года.

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр», куратор «Смоленскэнерго» Александр Егорычев, руководство филиала и начальники районов электрических сетей, председатели Совета молодежи и профсоюзной организации предприятия. Коллегию посетил заместитель губернатора Смоленской области Алмаз Ахметшин.

Обсуждались вопросы надежности электроснабжения, производственной безопасности, сокращения потерь, развития дополнительных сервисов и коммуникации с населением, повышения качества предоставления услуг по технологическому присоединению. Отдельное внимание было уделено мероприятиям в рамках «Года молодого специалиста».

«Нам есть, чем гордиться: в первом полугодии мы в полной мере реализовали производственные программы, приобрели новую спецтехнику, ввели в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Технопарк», заключили 160 контрактов на обслуживание наружного освещения, заняли первое место в I Слете Молодежи «Энергия русского духа», что доказало активность, профессионализм и инициативность нашей молодежи», – отметил заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.