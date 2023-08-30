В сентябре этого года дорожники Госкомпании «Автодор» завершат капитальный ремонт более 185 км автомобильных дорог в Запорожской и Херсонской областях, запланированных на 2023 год.



Средняя готовность всех объектов – 95%. Уложено более 600 тысяч тонн асфальтобетона. Ежесуточно заводы выпускают около 3 тысяч тонн асфальтобетона.



Главной задачей этого года стал ремонт автомагистралей, которые входят в состав сухопутного маршрута в Крым. Это 119 км в Запорожской области и 66 км в Херсонской.



Кроме восстановления дорожного покрытия, дорожники в двух регионах обустраивают более 40 остановочных павильонов, более 13 км барьерного ограждения, порядка 2 км бортового камня и 1,6 тысяч дорожных знаков.