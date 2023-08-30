В Зеленограде проведут реконструкцию комплекса зданий, где можно будет разместить производство по изготовлению силовых кабелей и переработке металла. Объект будет размещен в районе Силино по адресу: город Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, владение 42 (ЗелАО). Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Руководитель Москомстройинвеста подчеркнула, что сейчас на земельном участке площадью около 3,75 гектара расположены производственные здания площадью более 14 500 квадратных метров.

«Принятое решение позволит инвестору АО "Концэл" реконструировать имеющиеся объекты. Суммарная поэтажная площадь комплекса производственных зданий после реконструкции составит 18 747 квадратных метров», — отметила Анастасия Пятова.

Предприятия кабельной промышленности столицы непрерывно модернизируют свои производственные площадки. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, сегодня в городе работают более 15 таких заводов. Кабельная продукция столичного производства востребована во многих отраслях — в строительстве, добывающей промышленности, авиастроении, коммуникациях, робототехнике и даже в медицине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2023 года планируется завершить строительство второй очереди технопарка «Зеленоград».