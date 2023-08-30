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30 августа 2023, 16:30 471 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
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В библиотеке электронных каталогов «Москабельмет» — полная информация о системах кабельного мониторинга, предлагаемых предприятием. На сайт добавлены сразу 7 каталогов, которые можно посмотреть онлайн или скачать.

Число электронных каталогов продукции «Москабельмет» приближается к тридцати. Недавно в библиотеку сайта были добавлены сразу 7 новых каталогов, в которых представлены решения для мониторинга объектов нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, дорожной инфраструктуры и других отраслей.

Системы мониторинга в горнодобывающей отрасли

Сюда вошли решения для мониторинга: грунта и оползневых процессов, деформаций дорожного полотна на железнодорожных путях и автодорогах вывоза породы из карьера, пульпопроводов и хвостохранилищ, шахт и шахтного оборудования, конструкций шахт и тоннелей.

Системы мониторинга кабельных линий

Осуществляют диагностику состояния кабельной линии способами распределенной термометрии, контроля частичных разрядов и тока утечки. Позволяют предотвращать аварийные выходы кабельной линии из строя, дают возможность проводить оперативный контроль и оптимизацию режимов ее работы.

Решения для автодорожной отрасли

Волоконно-оптическая система геотехнического мониторинга, система мониторинга состояния силовых кабельных линий автодорожной инфраструктуры и кабельная распределенная система контроля движения транспорта позволяют осуществлять мониторинг оползней, карстообразных участков, деформации мерзлых грунтов и т. д.

Кабельная система контроля периметра

Предназначена для раннего обнаружения нарушителя, распознавания типа воздействия, отслеживания нарушителей, документирования и архивирования событий, передачи информации для наведения систем видеонаблюдения и т. д.

Система мониторинга трубопроводов

Для непрерывного контроля с высокой точность определения события до 1 м. Помогает оперативно выявлять начало развития опасных процессов, минимизировать вероятность возникновения аварий и уменьшать стоимости ущерба от аварий

Стационарная кабельная система мониторинга состояния земляного полотна MAGNETAG Rail

Позволяет осуществлять контроль на участках протяженностью до 160 км, с точностью события не хуже 5 м, прогнозируя появление деформаций на ранней и тем самым предотвращать аварии и экологический ущерб, а также снижать эксплуатационные потери, затраты на техобслуживание и ремонт.

Кабельные системы постоянного мониторинга скважин

Предназначены для мониторинга добычи и закачки, быстрой оценки технического состояния скважин, чтобы добиться снижения себестоимости и увеличения коэффициента извлечения

Все каталоги доступны для просмотра и скачивания здесь. Вы можете также получить печатные версии необходимых каталогов по запросу на pr@mkm.ru.

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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