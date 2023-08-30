Промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника» и Машиностроительный кластер на базе предприятий Чувашской Республики подтвердили соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России включены в федеральный реестр.

Два кластера подтвердили соответствие обновленным требованиям в рамках льготного режима работы промышленных кластеров.

Машиностроительный кластер на базе предприятий Чувашской Республики впервые включен в реестр Минпромторга России, в него входят 6 участников из 3 субъектов Российской Федерации: Чувашской Республики, Липецкой области и г. Москвы. Участники кластера реализуют 3 проекта по производству импортозамещающей продукции, в том числе по производству электрических и дизельных вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 2 тонн и от 1,5 до 5 тонн соответственно. В целях реализации данных проектов к 2023 году будет создано 353 рабочих места. Совокупный объем инвестиций в проекты составит 757 млн рублей.

«Крайне важно, что государственная поддержка российских производителей теперь нацелена сразу на целую цепочку предприятий – производителей техники и комплектаторов, которые на старте проекта формируют единое видение и график его реализации. Такой подход позволяет решить существовавшую ранее проблему, когда производители техники зачастую не могли запустить в производство новые образцы из-за отсутствия надежного поставщика компонентов, а производители компонентов не могли запустить свое производство из-за отсутствия стабильного спроса на свою продукцию. Кластерный подход решает эту проблему на старте, а на господдержку могут претендовать все участники кластеризованных цепочек производства»,

– отметил председатель совета Машиностроительного кластера Чувашии Григорий Болотин.

Промышленный кластер Республики Мордовия «Волоконная оптика и оптоэлектроника» впервые включен в реестр промышленных кластеров в 2016 г. и с тех пор продолжает активно развиваться. В этом году в кластер вошло 21 предприятие, которые располагаются на территориях Республики Мордовия, Пермского края и Воронежской области. Участники промышленного кластера совместно реализуют проекты по производству оптических волокон для дальнемагистральных линий связи, пероксидносшиваемого изоляционного компаунда для кабелей высокого напряжения, комплектующих для светотехнической продукции. Производимые виды продукции включены в планы импортозамещения химической и радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. Совокупный объем затрат на реализацию проектов составит 1 094 млн рублей.

«С текущего года существенно сокращен пакет документов, предоставляемых специализированными организациями кластеров для включения в реестр, и сама процедура подачи заявки полностью переведена в цифровой формат. Включение в реестр в соответствии с обновленными требованиями позволит участникам кластеров воспользоваться новыми мерами государственной поддержки в рамках льготного режима для содействия реализации импортозамещающих проектов»,

- отметил директор Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов.

В рамках льготного режима работы промышленных кластеров участники промышленных кластеров могут воспользоваться следующими инструментами государственной поддержки: льготное кредитование в рамках кластерной инвестиционной платформы, льготы по страховым взносам (ставка – 7,6%) для участников кластеров, реализующих СПИК 1.0, субсидии на приобретение стартовых партий комплектующих (не более 150 млн, до 50% затрат), право на применение процедуры налогового мониторинга и на участие в эксперименте по применению таможенного мониторинга.

Подробнее: https://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/prom_klaster.