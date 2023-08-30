Председатель Правительства принял участие в церемонии пуска электросетевой подстанции мощностью 500 кВ «Пахра» в подмосковном Домодедове после её комплексной реконструкции.

Подстанция 500 кВ «Пахра» обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 миллиона человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 миллиона человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И.Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.

Это также опорное звено южного сегмента Московского энергетического кольца 500 кВ – одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, обеспечивающих надёжное электроснабжение многомилионной агломерации.

Комплексная реконструкция «Пахры» стала самым масштабным проектом реконструкции электросетевой подстанции в России за последние 5 лет. Впервые на столичной подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ реализована технология дистанционного управления. Автоматизированная система управления технологическими процессами, внедрённая на подстанции, – российская разработка. Она обрабатывает более 10 тыс. цифровых сигналов. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.

Увеличение трансформаторной мощности центра питания в 2,2 раза – с 750 до 1700 МВА – позволяет гарантировать надёжное электроснабжение населения, предприятий, а также формирует инфраструктурные условия для развития прилегающих территорий.

Подстанция преобразована в объект закрытого типа, что является наиболее эффективным решением для густонаселённых территорий. Это позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.