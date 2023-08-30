С начала года специалисты Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании более 900 потребителей. Общий объем выданной новым абонентам мощности превысил 13 МВт. Надежным электроснабжением обеспечены бытовые потребители, а также предприятия агропромышленного комплекса и социально значимые объекты Тимашевского, Приморско-Ахтарского, Каневского, Калининского и Брюховецкого районов Краснодарского края.

Среди крупных предприятий АПК, подключенных к электросетям компании – гидротехническое сооружение «Кубанский комбикормовый завод» в Калининском районе, склад сельскохозяйственной продукции в Брюховецком районе и другие.

С начала 2023 года в Тимашевский филиал «Россети Кубань» поступило более тысячи заявок на технологическое присоединение. Потенциальные потребители запросили суммарную мощность свыше 24 МВт. Основная часть обратившихся заявителей – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью электроустановок до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего в первом полугодии 2023 года к электрическим сетям компании «Россети Кубань» присоединены более 16 тысяч потребителей Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории Сириус. Общая мощность объектов, обеспеченных электроэнергией, составила более 451 МВт.