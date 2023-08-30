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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией гостиничный комплекс в Выборгском районе Ленинградской области

30 августа 2023, 13:30 394 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 400 кВт дополнительной мощности гостиничному комплексу в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области.

Общий объем присоединенной мощности составил 540 кВт. Источник питания - подстанция 110 кВ «Зеленогорская».

Для надежного электроснабжения объекта специалисты компании оборудовали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 с установкой силового трансформатора номиналом 400 кВА, построили воздушную и кабельную линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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