Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 400 кВт дополнительной мощности гостиничному комплексу в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области.

Общий объем присоединенной мощности составил 540 кВт. Источник питания - подстанция 110 кВ «Зеленогорская».

Для надежного электроснабжения объекта специалисты компании оборудовали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 с установкой силового трансформатора номиналом 400 кВА, построили воздушную и кабельную линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».