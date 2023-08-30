Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершил работы по подключению к электрическим сетям нового дошкольного образовательного учреждения на 300 мест и для выдачи дополнительной мощности для нового корпуса МБОУ «Немчиновский лицей» на 950 мест, которые расположены в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского городского округа.

Заявитель - администрация Одинцовского городского округа. Заявленная мощность детского сада составляет 368,8 кВт, а мощность лицея будет доведена с 622,3 кВт до 752,3 кВт. Для электроснабжения данных объектов построены две двухтрансформаторные блочные комплектные трансформаторные подстанции 20/0,4 кВ суммарной мощностью 2,8 МВА, которые имеют возможность круглогодичного подъезда персонала компании. Проложены кабельные линии 20 кВ общей протяженностью 5,4 км. А также кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 300 метров.

Для передачи электроэнергии специалисты компании в существующем распределительном пункте 20 кВ дополнительно установили две ячейки. Для обеспечения учета электрической энергии смонтированы приборы коммерческого учета электрической энергии. Электроснабжение объектов образования осуществляется по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает электроснабжение по основной и резервным схемам.

Новый учебный корпус МБОУ «Немчиновский лицей» и новый детский сад откроют свои двери в 2023 году. Оба объекта строятся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».