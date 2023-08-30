Специалисты астраханского филиала компании «Россети Юг» отремонтировали и провели техническое обслуживание важных энергообъектов в Харабалинском районе Астраханской области. Это позволит повысить надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей района, а также ряда социально значимых объектов, расположенных на этой территории.

На крупных питающих центрах – подстанциях 35/110 кВ «Ашулук», «Сасыколи», «Тамбовка», «Заволжская», «Михайловка-1», «Послеспадовая», «Присельская» – энергетики отремонтировали около 70 единиц оборудования, в том числе восемь силовых трансформаторов 35-110 кВ, общей мощностью свыше 60 МВА, 20 масляных выключателей, более 10 разъединителей различного класса напряжения, а также заменили опорно-стержневую изоляцию на высоковольтном оборудовании.

На линиях электропередачи энергетики заменили около шести километров провода разных классов напряжения, отремонтировали свыше 20 трансформаторных подстанций 6 10 кВ, установили 30 новых изоляторов, заменили усилили более 70 дефектных опор.

Для снижения рисков технологических нарушений в результате падения веток на провода расчищено от древесно-кустарниковой растительности около пяти гектаров трасс воздушных линий.