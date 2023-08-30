В Архангельске продолжается строительство автомобильной дороги от улицы Прокопия Галушина до улицы Ленина, которая станет продолжением крупнейшей магистрали города - Московского проспекта. Реализация масштабного дорожного проекта с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов позволит увеличить протяженность транспортной артерии почти на 1,8 км и даст стимул новому жилищному строительству.

«Архангельская область наряду с другими регионами продолжает успешно применять механизм инфраструктурных бюджетных кредитов для реализации важных социальных проектов для жителей. Так, в области идут масштабные работы по развитию дорожной инфраструктуры в новых районах. Строительством охвачены автомобильные дороги в застраивающемся квартале №85 г. Северодвинска и перспективном микрорайоне Майская Горка г. Архангельска. Объекты обеспечат транспортную доступность районов и создадут перспективу для освоения новых территорий», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Продление Московского проспекта разделено на три этапа, которые идут параллельно от ул. Прокопия Галушина до ул. Энтузиастов, от ул. Емельяна Пугачева до ул. Ленина и от ул. Энтузиастов до ул. Емельяна Пугачева. Автомобильная дорога будет состоять из четырёх полос движения по две в каждую сторону и разделительной полосы с газоном. На новом участке появятся тротуары с ограждением и велодорожка. Проектом также предусмотрено устройство автобусных остановок, парковок, площадок для отдыха, съездов на прилегающую территорию и озеленение.

«Контроль за работами по продлению Московского проспекта в Архангельске обеспечивают инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент на объекте продолжаются работы по выторфовке участка, устройству дорожной одежды и перекладке инженерных сетей. Для обеспечения безопасности дорожного движения и информирования водителей дорогу оборудуют перильным ограждением, светофорами, пешеходными переходами со световой проекцией, в том числе нанесут дорожную разметку со светоотражающими элементами», - рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Напомним, с 2022 года строительный контроль в ходе реализации объектов на выделенные регионам средства ИБК осуществляют инспекторы подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.