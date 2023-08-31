Башкирская сетевая компания ведет работы по реконструкции и ремонту оборудования на подстанции 220/110/10 кВ «Уфа-Южная», которая находится на юго-восточной окраине г. Уфы. В мае сетевики приступили к ремонту силового трансформатора 220/110/10 кВ АТ-1. Это один из четырех силовых трансформаторов. В июне работы были завершены.

В октябре-ноябре предстоят работы по замене двух шкафов системной противоаварийной автоматики на ВЛ 220 кВ «Уфимская – Уфа-Южная», размещенных в общестанционном пункте управления (ОПУ).

Подстанция «Уфа-Южная» играет важную роль в обеспечении надежного энергоснабжения столицы Башкирии, являясь частью энергетического кольца 220 кВ вокруг города. Она поддерживает стабильную работу электросетевой инфраструктуры южной части г. Уфы, питая многочисленные подстанции 110 кВ. Но, помимо этого, ПС 220 кВ «Уфа-Южная» по распределительной сети 10 кВ и напрямую питает потребителей в близлежащих населенных пунктах. На территории энегообъекта размещено комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) 10 кВ. Бум загородного жилищного строительства привел к тому, что возник дефицит электроэнергии. И башкирские сетевики решили заменить этот КРУН 10 кВ на два новых современных модульных КРУН белорусского производства. Между собой оба распределительного устройства на 10 и на 9 ячеек будут связаны шинным мостом. В эти дни подрядчики ведут монтаж основания под будущие КРУНы 10 кВ.

Ремонт и замена оборудования на ПС 220 кВ «Уфа-Южная» является частью большой работы, которую ведут ООО «БСК», ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК») на территории Уфимской агломерации, обеспечивая электроэнергией многочисленные новые коттеджные поселки, новые промышленные предприятия и объекты малого и среднего бизнеса. Сегодня строится сразу четыре новые подстанции 110 кВ: «Инорс» - в г. Уфе, «Юлдаш» - в г. Благовещенске, «Осоргино» - в Уфимском районе, «Алаторка» - в Иглинском, также сетевики ведут реконструкцию подстанций 110 кВ «Нагаево» и «Цветы Башкирии» в г. Уфе.

На снимке: модульные КРУН 10 кВ, которые будут установлены на ПС 220 кВ «Уфа-Южная».