Для решения технологических задач было приобретено новое оборудование для оснащения производственных линий. Это позволит объединить сразу несколько операций при изготовлении кабеля и увеличить вариативность использования линий, тем самым сократив сроки производства и уменьшив время ожидания заказа. Последние поступления – тяговые устройства гусеничного типа для новой экструзионной линии. В ближайшие дни также начнется модернизация сборочного кондуктора и автоматической бухтовки кабеля мелких сечений.

– Время не стоит на месте. России, особенно в условиях санкций, нужен качественный технологический скачок. В связи с этим отрадно осознавать, что наш Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вносит существенный вклад в развитие промышленного комплекса Орловской области, а значит и всей России. – Рассказывает генеральный директор Завода Сергей Кутенев.

Смотрите, как выглядят новые и модернизированные линии производства кабельной продукции на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».