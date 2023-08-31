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31 августа 2023, 13:00 257 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Для решения технологических задач было приобретено новое оборудование для оснащения производственных линий. Это позволит объединить сразу несколько операций при изготовлении кабеля и увеличить вариативность использования линий, тем самым сократив сроки производства и уменьшив время ожидания заказа. Последние поступления – тяговые устройства гусеничного типа для новой экструзионной линии. В ближайшие дни также начнется модернизация сборочного кондуктора и автоматической бухтовки кабеля мелких сечений.

– Время не стоит на месте. России, особенно в условиях санкций, нужен качественный технологический скачок. В связи с этим отрадно осознавать, что наш Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вносит существенный вклад в развитие промышленного комплекса Орловской области, а значит и всей России. – Рассказывает генеральный директор Завода Сергей Кутенев.  

Смотрите, как выглядят новые и модернизированные линии производства кабельной продукции на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».  

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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