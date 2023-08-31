 

Компания TDM ELECTRIC стала Лауреатом Всероссийского конкурса

31 августа 2023, 12:45 253 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: TDM ELECTRIC
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Компания TDM ELECTRIC стала Лауреатом XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2022 год, который ежегодно проводит Российский Союз Строителей, являясь оператором конкурса.

Организаторами Конкурса выступили Минстрой России, Минпромторг России, Профсоюз строителей России.

Президент Российского Союза Строителей Владимир Яковлев вручил Диплом «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» I степени компании TDM ELECTRIC.

Говоря о награждении Лауреатов конкурсов, Владимир Яковлев отметил важность и актуальность их проведения, назвал цели и задачи, которые ставят перед конкурсами их организаторы. В их числе: общественное признание наиболее эффективных компаний строительного комплекса, развитие коммуникации в отраслевом сообществе, поддержка соревновательного духа и честной конкуренции в отрасли, гарантированное качество продукции и, конечно, популяризация строительных профессий.

Компания TDM ELECTRIC гордится своим вкладом в развитие отрасли производства стройматериалов и стройиндустрии и продолжает эффективную работу на благо своих клиентов, партнеров и строительной отрасли в целом.


 

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Метки: TDM ELECTRIC
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
TDMZ
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