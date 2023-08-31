В Республике Саха (Якутия) продолжаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Полярный. Строители завершили работы по реконструкции части взлётно-посадочной полосы длиной 1,5 тыс. м, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Развитие аэродромной инфраструктуры для Якутии играет важнейшую роль, так как большая часть территории республики имеет лишь сезонную доступность и без авиации до многих населённых пунктов добраться просто невозможно. Например, реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Полярный позволит принимать воздушные суда типа Boeing 737-800 и Ил-76. Увеличится пропускная способность аэропорта, и ещё больше людей смогут им пользоваться. На сегодня специалисты уложили 1,5 тыс. м цементобетонного покрытия. Сейчас они бетонируют рулёжную дорожку. После этого приступят к реконструкции ещё 900 м полосы. В итоге её длина составит 2,5 тыс. м», – отметил Марат Хуснуллин.

Обновление взлётно-посадочной полосы потребовалось из-за износа существующего покрытия. Полностью модернизация аэродромной инфраструктуры будет завершена в 2024 году. Благодаря этому повысится уровень лётной безопасности аэропорта и комфорт пассажиров. Воздушная гавань будет соответствовать международным требованиям и оснащена современным светосигнальным и метеооборудованием.

«На данный момент ФКУ “Ространсмодернизация” ведёт реконструкцию аэродромной инфраструктуры в 10 аэропортах Якутии. В прошлом году были завершены работы в аэропортах Белая Гора, Сангар, Хандыга и Депутатский. В этом году будут переданы в эксплуатацию ещё четыре объекта: международный аэропорт Якутск, а также Усть-Нера, Вилюйск и Черский», – отметил генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

Обновление аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», входящего в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.