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Открыто движение по Высокогорскому мосту через Енисей в Красноярском крае

31 августа 2023, 17:44 325 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru

Движение автомобилей по Высокогорскому мосту через Енисей в Красноярском крае официально запущено в четверг.

Старт движения по мосту дистанционно дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Врио губернатора края Михаил Котюков на совещании отметил, что мост введен в эксплуатацию раньше срока.

Строительство двухполосного моста через Енисей протяженностью 2 км велось с октября 2020 года. Он соединяет поселок Высокогорский на одном берегу и город Лесосибирск на другом. Работы выполняла сургутская компания "Мостострой-11". Общая стоимость Высокогорского моста превысила 7 млрд рублей.

24 августа Ростехнадзор сообщил, что строительство объекта завершено.

Мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, а также позволит в 3-4 раза увеличить коммерческую скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский. В настоящее время в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, зимой работает ледовая переправа, скорость движения по которой не превышает 20-25 км/ч.

Помимо решения транспортной проблемы в районе строительства моста, объект также создаст условия для ускорения реализации ряда инвестпроектов в Ангаро-Енисейском экономическом районе, где развитие добывающих предприятий в настоящее время ограничено из-за отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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