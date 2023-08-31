Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») разрабатывает специализированное транспортное средство для районов посадки и первичного обслуживания возвращаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей. Работы ведутся по Федеральной целевой программе «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».

В задачи создаваемого передвижного комплекса технических средств входит контроль переговоров экипажа возвращаемого аппарата с поисково-спасательной группой, передача речевой и видеоинформации, перевозка обслуживающего персонала к месту приземления, а также хранение используемого в месте посадки оборудования.

«Основой машины станет транспортная база на шасси КАМАЗ повышенной проходимости с кузовом-фургоном, внутри и снаружи которого размещается оборудование, в том числе радиоаппаратура. В фургоне предусмотрены комфортные температурные и бытовые условия для работы персонала в любое время года и суток, а также рабочее место руководителя работ. Транспортное средство может использовать как собственные, так и внешние источники электропитания. Работы планируем завершить в 2024 году», — прокомментировал заместитель руководителя конструкторского бюро Ярославского радиозавода Дмитрий Макаров.

Опытный образец транспортного средства, к изготовлению которого уже приступили специалисты Ярославского радиозавода, пройдет испытания как на территории ЯРЗ, так и на объектах «Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), который занимается созданием и техническим оснащением районов посадки.