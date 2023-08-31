Столичный производитель композитных материалов поставил продукцию в Кемерово для защиты газопровода одного из крупнейших отечественных предприятий химической отрасли. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники сегодня активно внедряют инновации, применяют высокотехнологичные инструменты и производят продукцию, которая упрощает работу в ряде отраслей. В частности, защитные стеклопластиковые футляры для подземных трубопроводов столичного производителя «НЦК» установили на газопроводе ведущего химического предприятия в Кемерове. Это изделие заменяет традиционные стальные футляры и имеет значительные преимущества – легко монтируется и не требует применения сварки на газопроводах, что обеспечивает безопасность сотрудников. Оно также обладает большим сроком эксплуатации – до 50 лет, и стойкостью к агрессивным средам и ультрафиолету», – рассказал Владислав Овчинский.

Композитные футляры компании применяются для защиты трубопроводов от внешних нагрузок и механических повреждений в местах пересечения с подземными и надземными сооружениями, автодорогами, железнодорожными и трамвайными путями. Вся продукция проходит испытания на внешнее и внутреннее давление. Вес композитного футляра в четыре раза меньше металлического, поэтому при монтаже не требуется привлечение тяжелой техники.

«Работы на кемеровском предприятии химической отрасли «Азот» проводились в рамках защиты существующего газопровода для обеспечения проезда крупногабаритной техники. Завод выбрал вместо традиционного стального футляра современное композитное решение. Для защиты газопровода применялся футляр FT–800 диаметром 720 миллиметров. Мы запустили его серийное производство в 2018 году, продукт имеет сертификацию, в том числе, для применения на объектах ПАО “Газпром”» – прокомментировал руководитель Департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов.

Компания, где были использованы материалы столичного производства, специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения. Она занимает второе место по производству капролактама и пятое по производству азотных удобрений в России.

Нанотехнологический Центр Композитов (НЦК) осуществляет полный цикл разработки и производства изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности.

С 2017 года компания имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы, который освобождает ее на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.