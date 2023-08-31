Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов в Южном федеральном округе (ЮФО).

Заседание состоялось 30 августа в Ростове-на-Дону под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова. В мероприятии участвовали руководители региональных штабов ЮФО и электроэнергетических компаний, представители федеральных и региональных органов власти.

Федор Опадчий проанализировал динамику потребления электроэнергии и мощности в энергосистемах Объединенной энергосистемы Юга (ОЭС Юга), расположенных на территории Южного федерального округа – энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея, энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя, энергосистемах Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.

Потребление электроэнергии в ЮФО в осенне-зимний период 2022/2023 г. по сравнению с более холодным предыдущим ОЗП увеличилось незначительно – всего на 0,8 %. В первые семь месяцев 2023 года наблюдался рост мелкомоторной нагрузки, в том числе потребления населением, а также предприятиями транспортировки нефти и газа, добывающей промышленности, ОАО «РЖД». По прогнозу Системного оператора, в предстоящий осенне-зимний период по сравнению с ОЗП 2022/2023 г. ожидается рост потребления электроэнергии на 5,2 % (с 43,5 до 45,7 млрд кВт∙ч). Максимальное потребление мощности в энергосистемах ЮФО в ОЗП 2023/2024 г. ожидается на уровне 13,1 ГВт.

Руководитель Системного оператора представил информацию об энергообъектах, которые были введены в энергосистемах ЮФО в 2023 году, а также планируемых вводах электросетевого и генерирующего оборудования. С начала текущего года введены Краснополянская ГЭС мощностью 3,3 МВт, энергоблок Краснодарской ТЭЦ после модернизации без увеличения мощности, пять электросетевых объектов 220 кВ и 26 объектов сетевой инфраструктуры 110 кВ. До конца года запланирован ввод Лабинской СЭС мощностью 40,5 МВт, подстанции (ПС) 500 кВ Тихорецк после реконструкции для ликвидации узкого места в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея и ПС 220 кВ Новошахтинская для технологического присоединения к электрическим сетям предприятия по переработки нефти.

Федор Опадчий отметил важность скорейшего ввода Ударной ТЭС установленной мощностью 560 МВт для компенсации дефицита мощности в Юго-Западном районе энергосистемы Кубани. Строительство этого объекта генерации находится на завершающей стадии. В рамках мероприятий по присоединению Ударной ТЭС к сетям к настоящему моменту выполнены заходы двух воздушных линий электропередачи на ее открытое распределительное устройство 220 кВ.

Также он сообщил о необходимости как можно быстрее ввести в работу новую линию электропередачи 500 кВ Тихорецк – Тамань в связи с сохраняющейся сложной схемно-режимной ситуацией в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея и энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя.

В завершение Глава Системного оператора сообщил, что диспетчерские центры ОЭС Юга осуществляют подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года в соответствии с графиками. Рисков невыполнения показателей готовности нет.