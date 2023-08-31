В Одинцове возведут здание поликлиники на 500 посещений в смену на территории ЖК «Гусарская баллада», сообщает RosTender.info. Учреждение откроется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Дирекция заказчика капитального строительства проводит конкурс. Прием заявок открыт до 15 сентября, начальная цена государственного контракта – 2 млрд рублей. Победитель займется инженерными изысканиями и поставкой оборудования, подготовит проект, и построит здание.

Поликлиника будет расположена в 185 метрах от остановки «Акулово». Учреждение будет работать в две смены. В здании предусмотрены блоки помещений лучевой, функциональной, эндоскопической диагностики, стоматология, помещения вакцинопрофилактики, терапии, кабинеты врачей специалистов, а также поликлиника для детей. Дневной стационар будет рассчитан на 16 коек. Также здесь можно будет посетить аптечный пункт.