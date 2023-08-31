В преддверии нового учебного года энергетики компании «Россети Московский регион» своевременно, согласно утверждённым графикам, завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения столичного региона. Всего произведено 4013 осмотров (по числу образовательных учреждений в зоне ответственности компании, 3224 – в Москве и 789 – в Подмосковье), все выявленные недочеты устранены на месте.

Отметим, что в 2023 году специалисты компании присоединили к электросетям целый ряд образовательных учреждений. Например, на территории Москвы с начала 2023 года «Россети Московский регион» осуществили технологическое присоединение к сетям 20 учреждений образования. Среди них 6 детских садов, 7 общеобразовательных школ, 1 учебный корпус с дошкольным отделением, административное здание Высшей школы экономики, детская музыкальная школа №35, детская музыкально-хоровая школа им. И.И. Радченко, детская школа искусств им. В.С. Калинникова, ГБУ «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая», ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, Школа искусств в Московском поселении ТиНАО и др. Совокупная присоединенная мощность составила свыше 4 МВт.

Так, новый детский сад на 300 мест с бассейном на Ветлужской улице в районе Косино-Ухтомский получил 389 кВт мощности, а детский сад на Мироновской улице в районе Соколиная Гора – 285 кВт. Почти в три раза увеличена мощность ГБУ «Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» - с 92 кВт до 257 кВт. Детской музыкальной школе №35, расположенной в Южнопортовом районе, потребовалось 100 кВт мощности.

В Московской области была выдана мощность двум образовательным учреждениям. Так, в 2023 году к сетям компании была подключена новая школа в восточной части г. Истры. Заявленная мощность объекта составила 522 кВт. 462 кВт выдано новой школе на 400 мест в с. Тучково Рузского городского округа.

Электроснабжение всех образовательных учреждений осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение электроэнергией по основной и резервной схемам.