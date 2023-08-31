В августе 2023 года отпуск электроэнергии в сети электрических зарядных станций (ЭЗС) РусГидро составил более 145 тыс. кВт·ч – это абсолютным максимум с начала работы сети ЭЗС РусГидро в сентябре 2019 года.

Сегодня сеть ЭЗС РусГидро (charge.rushydro.ru) насчитывает 200 быстрых зарядных станций в 31 регионе России. Общее число пользователей сети достигло 22 тыс. человек. Электромобили на электроэнергии с ЭЗС РусГидро прошли около 10 млн километров, что позволило достигнуть экономии порядка миллиона литров бензина.

РусГидро реализует масштабный проект «Новый Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть энергохолдинга соединит Москву с Владивостоком. До конца года компания планирует установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в проект.

Кроме того, в июне 2023 года каршеринг электромобилей Группы РусГидро (Green Crab) начал работу в Южно-Сахалинске (ранее, в июне 2022 года, РусГидро запустило сервис каршеринга во Владивостоке). Жителям и гостям региона предложена поминутная, почасовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение Green Crab для iOS и Android. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС РусГидро.