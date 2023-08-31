Экскурсия для детей на "Сарансккабель"

Сегодня «Сарансккабель» встречал юных гостей – на предприятии побывали воспитанники республиканского социального приюта «Надежда». Встреча была организованна Министерством промышленности, науки и новых технологий в рамках программы профориентации.

Директор ООО «Сарансккабель» Анна Матыцина подчеркнула, что подобные встречи очень важны и позволяют ребятам воочию увидеть производство, а предприятию познакомиться со своими будущими потенциальными сотрудниками.

Гостям продемонстрировали фильм о заводе, а затем представили основные марки кабельной продукции и сферу их применения.

Завершилась встреча увлекательной экскурсией по производственным площадкам предприятия. Ребята своими глазами увидели, как изготавливается кабель и сколько рабочих рук задействовано в этом процессе. Дети с удовольствием слушали рассказ о технологии изготовления, оборудовании, материалах и задавали вопросы о профессиях и людях, благодаря ежедневному труду которых появляется кабель, а значит, связь, свет и уют в домах, энергия на промышленных и социальных объектах.