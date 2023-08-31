За 8 месяцев текущего года специалисты обеспечили электроэнергией 42 школы и детских сада, расположенных в различных районах Республики Крым. Совокупная выданная мощность составила 5,3 МВт.

С начала 2023 года сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» ведут масштабную работу по обеспечению стабильным и надежным энергоснабжением зданий образовательных организаций. Подключение осуществляется по второй категории надежности, которое предусматривает присоединение по основной и резервной схемам.

Так, к примеру, в августе работники сетевой организации завершили электрификацию детского сада «Чебурашка» в с. Гришино Первомайского района. Энергетики установили трансформаторную подстанцию, смонтировали 29 опор воздушных линий и проложили самонесущий изолированный провод.

Также в ближайших планах ГУП РК «Крымэнерго» – подключение еще пяти дошкольных учреждений в г. Симферополе, г. Евпатории и с. Перово.