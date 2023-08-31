Губернатор Дмитрий Азаров, работая в Нефтегорском районе, побывал на заводе ИНКАТЕХ (входит в ГК «Акрон Холдинг»), одного из ведущих в стране изготовителя кабельно-проводниковой продукции. Здесь Глава региона пообщался с трудовым коллективом и обсудил с руководством завода дальнейшие планы развития предприятия.

ООО «ИНКАТЕХ» образовано в 2020 году и является продолжателем традиций завода «РОССКАТ». Производственную деятельность компания ведет с февраля 2021 года. Предприятие производит более 1500 наименований кабельно-проводниковой продукции по 3-м основным направлениям: товарная проволока и обмоточные провода, силовой кабель напряжением до 6 кВ включительно, нефтепогружной кабель. Доля ИНКАТЕХа на российском рынке по производству нефтепогружного кабеля составляет 42 %. Компания поставляет продукцию на рынки России, Белоруссии, Казахстана, в страны Ближнего Востока и Южной Америки. Завод входит в перечень системообразующих организаций Самарской области. На предприятии трудится более 800 человек.

Губернатор Дмитрий Азаров на встрече с трудовым коллективом завода, руководством компании и генеральным директором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым отметил, что ИНКАТЕХ – это крупное и градообразующее предприятие, которое сегодня активно восстанавливает былые компетенции и осваивает новые направления.

«Мне важно знать, как сегодня себя ощущает трудовой коллектив в период происходящих изменений, сегодня хотел бы услышать ваши мнения, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам предприятия. – С Павлом Анатольевичем Морозовым мы на начальном этапе проговорили многие вещи. В первую очередь, вопросы, связанные с развитием предприятия. Экономические показатели свидетельствуют, что это развитие есть, завод выходит на устойчивый курс развития. Если сравнивать 2021 и 2022 год, то отмечается рост отгруженной продукции на 43%. По моим оценкам, это хороший показатель». Павел Морозов подчеркнул, что каждая вторая скважина в России работает на кабеле, который производится на заводе ИНКАТЕХ. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей завода составляет более 70 %, а по производству нефтепогружного кабеля – 95 %.

В ходе встречи генеральный директор Акрон Холдинга рассказал Губернатору о развитии завода. Значительные средства вкладываются в модернизацию производства компании ИНКАТЕХ. В целях расширения мощностей и внутренней кооперации с производственной площадкой завода АО «ФОСФОХИМ» завершается строительство анодного цеха в Тольятти.

«Осваиваем новое направление доукомплектования объектов атомной энергетики. Этот проект будет запущен в декабре текущего года. Мы выходим на рынок Росатома», – рассказал генеральный директор Акрон Холдинга. Для строительной отрасли осваивается выпуск силового кабеля с силанольносшитым полиэтиленом. «В первом квартале следующего годы мы запустим этот продукт», – добавил Павел Морозов. Он отметил, что ИНКАТЕХ активно расширяет географию поставок кабеля.

Также Павел Морозов рассказал, что сегодня ведется активная работа по повышению производительности труда на предприятии. Для решения этой задачи ИНКАТЕХ стал участником национального проекта «Повышение производительности труда». Благодаря этому рост производительности труда в 2022 году составил 49%. «В этом году по сравнению с прошлым рост составил 26%», – отметил Павел Морозов.

О том, что предприятие динамично развивается свидетельствует и рост налоговых отчислений в местный бюджет.

«По прошлому году от компании дополнительно в бюджет района поступило 12 миллионов рублей. Это поддерживает наш бюджет и целый ряд программ, по которым требуется софинансирование. Уверен, что такое развитие и взаимодействие с руководством завода и Акрон Холдинга позволит развиваться и всему району», – отметил глава Нефтегорского района Александр Баландин.

На встрече Глава региона поднял вопрос условий работы трудового коллектива, предоставления социального пакета для работников ИНКАТЕХа. Как сообщил Павел Морозов, средняя зарплата по предприятию составляет около 50 тысяч рублей, а по некоторым специальностям и до 90 тысяч рублей. «Понятно, что первично производство – это основа экономики. Но по мере того, как предприятие будет выходить из кризисных моментов, будут улучшаться экономические показатели, будут рассмотрены вопросы по соцпакетам», – сказал Дмитрий Азаров. Павел Морозов добавил, что с 1 января 2024 года возможностями добровольного медицинского страхования будут охвачены абсолютно все рабочие предприятий, входящих в Акрон Холдинг.

По словам Павла Морозова, сегодня ИНКАТЕХ нуждается в молодых профессиональных кадрах. Поэтому компания ведет активную профориентационную работу среди учеников школ. В образовательных учреждениях созданы профильные индустриальные классы, а с Нефтегорским техникумом реализуются совместные программы подготовки специалистов. Продолжается сотрудничество и с опорным вузом Самарской области – техническим университетом. Кроме того, компания ИНКАТЕХ с недавнего времени софинансирует приобретение и строительство жилья для сотрудников завода – жителей Нефтегорска и района – в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Это позволяет снизить отток кадров и закрепить их на производстве. ИНКАТЕХ подготовил пакет документов для строительства дома на 13 человек и предоставил его в администрацию Нефтегорского района. Срок реализации проекта — 2024 год.

«Предприятие развивается, и понятно, что новое жилье нужно в районе строить. Это очень важное направление. И спасибо руководству компании, Акрон Холдингу, что такая программа есть», – отметил Дмитрий Азаров.

Во время встречи Глава региона обратился к трудовому коллективу, есть ли у них вопросы по работе предприятия. «Вы представители трудового коллектива, за каждым из вас стоят десятки людей. Если есть какие-то вопросы, давайте их сейчас в рабочем порядке будем поднимать и вместе подумаем, как решать», — сказал Дмитрий Азаров. Работники завода ответили Главе региона, что по предприятию у них вопросов нет.

«То, что сейчас я понимаю по атмосфере здесь, что вопросов каких-то нет острых, говорит о том, что все договоренности наши выполнены, — подчеркнул губернатор и поблагодарил за это гендиректора Акрон Холдинг. — Спасибо, что предприятие развивается, делает шаги в будущее. Это видно уже и по результатам полугодия: рост объема отгрузки товара по итогам года ожидается в районе 20 %. И дай бог, чтобы и дальше предприятие такими темпами развивалось. А мы готовы, конечно, содействовать».

Вместе с тем, работники ИНКАТЕХа подняли вопросы развития Нефтегорска и всего Нефтегорского района. Так, инженер-технолог Алексей Морковкин обратил внимание на качество питьевой воды в Нефтегорске. Глава района пояснил, что в некоторые районы города вода поступает еще со старого водозабора. В сентябре состоится окончательное переключение на новый – Ветлянский. Объект включает в себя 17 скважин, почти 19 километров сетей водоснабжения и станцию очистки.

Дмитрий Азаров не исключил того, что на качество питьевой воды влияют старые подводящие сети, которые идут к домам от магистральных водоводов. «Прошу провести дополнительные лабораторные исследования и выяснить в чем причина», – поручил главе района Губернатор.

Во время обсуждения направлений развития района прозвучали экологические вопросы, в том числе по расчистке русел рек, а также по наращиванию лесного фонда в муниципальном образовании. Дмитрий Азаров отметил, что средства на восстановление лесополос выделены. В первую очередь они будут направлены на высадку деревьев вдоль дорог, чтобы обеспечить безопасность движения. Из-за отсутствия насаждений зимой наблюдаются так называемые снежные переметы. Александр Баладин добавил, что в следующем году в районе села Утевка планируется высадить 10 гектаров нового леса.

«По развитию Утевки у нас планы очень большие, серьезные. Мы реставрируем храм, будем создавать дом-музей, деньги на это, как я и обещал, уже предусмотрены, а также стадион, благоустройство территорий. И в первую очередь мы это делаем для местных жителей. Кроме того, все это позволит развивать туристическое направление», – отметил Губернатор.

Заводчане обратились к Дмитрию Азарову с просьбой о строительстве ледовой арены. В Нефтегорском районе есть несколько детских и юношеских хоккейных команд, которым нужна своя площадка для тренировок и соревнований. Сейчас они ездят на тренировки в другие муниципалитеты. Дмитрий Азаров поручил Главе района просчитать возможность строительства такого спортивного объекта – с учетом возможной загрузки, в том числе с привлечением жителей соседних территорий.

Сотрудники ИНКАТЕХа рассказали Губернатору, что не все их коллеги, которые сегодня защищают рубежи Родины, находясь в зоне проведения специальной военной операции, получили возможность пойти в положенный отпуск. А у некоторых уже родились дети. Дмитрий Азаров пояснил, что все зависит от боевой ситуации и востребованности специалистов. Глава региона предложил выйти на него с письменным обращением для дальнейшей отработки с Министерством обороны России. Такой успешный опыт взаимодействия Губернатора и Минобороны по вопросам поддержки самарских военнослужащих, участников СВО, уже есть.

От сотрудников прозвучал еще целый ряд социально значимых вопросов, которые администрация района взяла в проработку. Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ИНКАТЕХа за то, что несмотря на возникшие сложности, они сохранили верность своему заводу.