Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание, на котором обсуждалась подготовка объектов образования к новому учебному году в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также ход восстановления и строительства инфраструктуры.

«Приближается новый учебный год, совместно с 66 регионами-шефами восстанавливаем образовательные учреждения, включая школы, детские сады, объекты среднего профессионального образования и вузы, в новых регионах страны. Все объекты будут отвечать российским стандартам качества. Дети пойдут учиться в удобные здания, оснащённые всем необходимым оборудованием. Помимо этого, уделяем особое внимание ремонту пищеблоков. Прошу всех следить за выполнением поставленных задач в срок», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что в этом году продолжаются работы по капитальному ремонту дорог на территориях новых регионов. Силами госкомпании «Автодор» в 2023 году планируется восстановить порядка 769 км дорог и 26 искусственных сооружений. На сегодня около 700 км уже капитально отремонтированы, и в начале сентября годовая программа будет выполнена. Восстановление искусственных сооружений планируется завершить к декабрю. Капремонт также ведётся с участием 26 шефствующих субъектов, которые планируют восстановить по итогам года порядка 390 км дорожного покрытия.

«Мы неплохо идём по приведению дорог в нормативное состояние, действительно, улично-дорожная сеть преображается. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в восстановлении дорожной инфраструктуры. Вместе с тем прошу обратить внимание на выполнение программы дорожного строительства, ускорить данную работу и наращивать темпы», – отметил Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе совещания рассказал о подготовке к отопительному периоду в новых регионах России.

«В Донецкой Народной Республике подачу тепла потребителям будут обеспечивать 1282 котельные, в Луганской – 1082, в Запорожской области – 440 и в Херсонской области – 394. Сегодня для подготовки к отопительному сезону ведётся работа по формированию запасов топлива, созданию аварийных бригад и восстановлению объектов. Важно своевременно обеспечить всё необходимое для того, чтобы люди, живущие в новых регионах нашей страны, были обеспечены теплом и всеми коммунальными услугами», – сказал Ирек Файзуллин.

Также глава Минстроя России отметил положительную динамику по восстановлению объектов, в которых планируется разместить многофункциональные центры. Завершены работы по 58 объектам опорной сети МФЦ, а к 1 сентября планируется завершить ремонт и дооснастить ещё 17 МФЦ.