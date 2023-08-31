Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализовали проект по организации освещения подъездной дороги филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Специалисты проложили кабельную линию электропередачи протяженностью 2,7 километра с установкой 45 опор уличного освещения. В работе использован современный и надежный самонесущий изолированный провод (СИП). СИП надежен и безопасен в эксплуатации, устойчив к коррозии и морозам. Кроме этого, энергетики смонтировали на участке 72 светодиодных фонаря.

Качество проделанных работ проверил управляющий директор энергокомпании Иса Кадиров и главный инженер Ильяс Цуев.

«Необходимый материал для реализации проекта был предоставлен Региональным общественным фондом имени Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы же, в свою очередь, все технические мероприятия провели с соблюдением всех норм и стандартов», – подчеркнул Иса Кадиров.

Открытие учебного заведения запланировано на осень текущего года. Новый кампус, состоящий из восьми корпусов, расположен в столице республики – городе Грозном. Здесь будут готовить специалистов по юриспруденции, менеджменту, биотехнологии, фармации, архитектуре, прикладной математике и информатике. Кроме того, в университете откроют Центр изучения английского языка.