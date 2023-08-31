Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализовали проект по организации освещения подъездной дороги филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Специалисты проложили кабельную линию электропередачи протяженностью 2,7 километра с установкой 45 опор уличного освещения. В работе использован современный и надежный самонесущий изолированный провод (СИП). СИП надежен и безопасен в эксплуатации, устойчив к коррозии и морозам. Кроме этого, энергетики смонтировали на участке 72 светодиодных фонаря.
Качество проделанных работ проверил управляющий директор энергокомпании Иса Кадиров и главный инженер Ильяс Цуев.
«Необходимый материал для реализации проекта был предоставлен Региональным общественным фондом имени Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы же, в свою очередь, все технические мероприятия провели с соблюдением всех норм и стандартов», – подчеркнул Иса Кадиров.
Открытие учебного заведения запланировано на осень текущего года. Новый кампус, состоящий из восьми корпусов, расположен в столице республики – городе Грозном. Здесь будут готовить специалистов по юриспруденции, менеджменту, биотехнологии, фармации, архитектуре, прикладной математике и информатике. Кроме того, в университете откроют Центр изучения английского языка.
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