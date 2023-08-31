«Россети Северный Кавказ» проводят комплексные работы на самой протяженной в Минераловодском городском округе края воздушной линии 10 кВ.

Линейный объект общей протяженностью порядка 40 км осуществляет передачу электроэнергии от подстанции 110 кВ «Железноводская» и доставляет энергоресурс жителям поселков Змейка, Привольный, Новотерский, Бородыновка в Минераловодском округе, а также населению хутора Воронов и частично поселка Железноводский в Предгорном округе.



В настоящий момент на опорах линии электропередачи энергетики Центральных электросетей устанавливают реклоузеры. Данные коммутационные устройства помогают создать управляемую сеть: определяют место повреждения на линии, автоматически отключают отрезок линии в случае возникновения перегрузки, выполняют функции мониторинга состояния сети. Всего на энергообъекте специалисты смонтируют семь таких устройств.



Также для равномерного перераспределения нагрузки по всей протяженности действующего фидера в ближайшее время планируется строительство новой точки трансформации напряжением 35 кВ. Ее построят в районе поселка Новотерский, что значительно сократит расстояние передачи энергоресурса от питающего центра до конечного потребителя.



Напомним, ранее специалисты компании провели переустройство воздушной линии: установили более 2 тысяч железобетонных опор и произвели подвес по всей длине линии современного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). СИП имеет повышенную устойчивость к гололедообразованию и минимальную чувствительность к ветровым нагрузкам.



По словам директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игоря Демчака, выполняемые на воздушной линии мероприятия обусловлены ростом численности населения, стремительным развитием местной инфраструктуры и призваны повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей населенных пунктов.