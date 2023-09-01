Общая мощность энергопринимающих устройств для учебных заведений ­­­­– 2 МВт.

К началу учебного года энергетики АО «ЛОЭСК» завершили работы по подключению новой школы на 1175 мест в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Застройщик планирует ввести школу в эксплуатацию в следующем году. Для этого построили две кабельных линии 10/0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км и трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Источник питания — ПС110/10 кВ «Лаврики»

Кроме того, в течении 2023 года энергетики АО «ЛОЭСК» выделили дополнительную мощность Гатчинскому педагогическому колледжу имени К.Д. Ушинского, Шлиссельбургской средней общеобразовательной школе № 1, Сланцевской средней общеобразовательной школе № 1, спортивной школе Красногвардейского района в пгт Толмачево.

В преддверии учебного сезона, энергетики «ЛОЭСК» проверили энергооборудование в детских садах и школьных заведениях в зоне обслуживания.