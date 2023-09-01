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Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №17 от 1 сентября 2023 года

1 сентября 2023, 14:06 312 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: RusCable.Ru
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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка  и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 4 новых юридических лица, специализирующихся на производстве кабельной продукции:

  • ООО "Оптокабель" (ИНН: 3300004330, п. Доброград). Основной вид деятельности: Производство волоконно-оптических кабелей;
  • ООО Ким+Электро (ИНН: 5024236029, д. Путилково). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования;
  • ИП Устюжанинова Лада Алексеевна (ИНН: 290504413842, г. Екатеринбург). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования;
  • ИП Пакулаев Александр Юрьевич (ИНН: 645391758009, г. Луховицы). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Впервые за 4 месяца наблюдений на этой неделе было зафиксировано снижение индекса полимеров. Основная причина - снижение цены на пластикаты АБС, что привело к падению индекса сразу на 9,6%. 

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась снижением количества вакансий. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Количественно зафиксировано сокращение количества вакансий на 117 шт., при этом количество резюме увеличилось на 126 шт.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,08, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01% - это средний темп еженедельного роста данного показателя.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 2,9%, что является признаком стабилизации рынка, который в августе перенес сразу несколько серьезных потрясений.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7200 рублей за 100 метров кабеля - на 2,3% ниже, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 11714 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6703 рубля (маркетплейс OZON). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 1,2%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 9050 рублей до 17652 рубля за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, как они оценивают надежность алюминиевых кабелей в сравнении с медными. Большинство опрошенных (62,16%) посчитали медные кабели более надежными, при этом 41,89% форумчан назвали разницу значительной. Только 33,78% респондентов посчитали, что алюминиевые кабели не уступают медным по заданному критерию.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 1 сентября 2023 года.

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Метки: ПЛЮС, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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