Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 4 новых юридических лица, специализирующихся на производстве кабельной продукции:
Впервые за 4 месяца наблюдений на этой неделе было зафиксировано снижение индекса полимеров. Основная причина - снижение цены на пластикаты АБС, что привело к падению индекса сразу на 9,6%.
Прошедшая неделя отметилась снижением количества вакансий. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Количественно зафиксировано сокращение количества вакансий на 117 шт., при этом количество резюме увеличилось на 126 шт.
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Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,08, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01% - это средний темп еженедельного роста данного показателя.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 2,9%, что является признаком стабилизации рынка, который в августе перенес сразу несколько серьезных потрясений.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7200 рублей за 100 метров кабеля - на 2,3% ниже, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 11714 рублей (Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6703 рубля (маркетплейс OZON). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 1,2%.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 9050 рублей до 17652 рубля за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, как они оценивают надежность алюминиевых кабелей в сравнении с медными. Большинство опрошенных (62,16%) посчитали медные кабели более надежными, при этом 41,89% форумчан назвали разницу значительной. Только 33,78% респондентов посчитали, что алюминиевые кабели не уступают медным по заданному критерию.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 1 сентября 2023 года.
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