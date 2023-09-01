Более 2 000 студентов в новом учебном году пройдут подготовку в рамках целевого набора и базовых кафедр предприятий холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Будущие специалисты получат знания в области цифровых технологий, защиты информации, электроники и наноэлектроники, радиотехники и систем связи в ведущих технических вузах страны.

При участии предприятий «Росэлектроники» подготовка будущих бакалавров, магистров и специалистов ведется в высших учебных заведениях по всей России, в том числе, в РТУ МИРЭА, МГТУ им. Баумана, СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, КубГТУ, ПГУ, ОмГТУ, НовГУ им. Я. Мудрого, НГТУ, ЮУрГУ.

Студенты пользуются возможностями целевого обучения в интересах предприятий «Росэлектроники» с перспективой дальнейшего трудоустройства в холдинге. Так по итогам приемной кампании 2023 года 45 учащихся будут получать высшее образование по целевому договору с НПП «Исток» им. Шокина. Сертификаты на целевое обучение в РТУ МИРЭА от «Истока» сегодня студентам вручил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника) Сергей Сахненко.

«Наш приоритет в сфере работы с молодыми кадрами – это поддержание тесного взаимодействия между высшей школой и реальным сектором. Предприятия холдинга заинтересованы в привлечении молодых, квалифицированных и мотивированных специалистов, которые осознанно подошли к выбору профессии. Обучение в рамках целевого набора и базовых кафедр дает возможность студентам лучше понять специфику работы в промышленности, получить наиболее актуальные знания и навыки, а также максимально быстро адаптироваться на предприятии после трудоустройства», - отметил Сергей Сахненко.

В 2023 году на базе РТУ МИРЭА также стартовало два значимых образовательных проекта: «Код Ростеха» по подготовке специалистов высшего образования и «Классы Ростеха» для школьников 10-11 классов.

В рамках проекта «Код Ростеха» обучение пройдут 22 студента в интересах предприятий «Росэлектроники» по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Электроника и наноэлектроника». Лучшие студенты получат бесплатное обучение в ВУЗе по целевому договору, трудоустройство в организации холдинга с первого курса, мотивационные и социальные выплаты, а также доступ к углубленной программе обучения, в том числе по цифровым компетенциям в привязке к реальным производственным задачам.

«Классы Ростеха» - это проект профильных классов в московских школах в интересах радиоэлектронного кластера, который будет реализован на базе инициативы «Московская школа: ИТ-класс и Инженерный класс» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. В проекте примут участие 9 школ и более 200 школьников, которые пройдут более углубленное обучение по профильным предметам, получат доступ к элективным курсам, будут вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность на базе РТУ МИРЭА с участием экспертов от предприятий и посещением производственных площадок.