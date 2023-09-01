За минувшее лето энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» выполнили работы по технологическому присоединению для трех учреждений образования города Екатеринбург. Специалисты подключили к электросетям новый корпус гимназии № 40, новый детский сад в поселке Мичуринский и корпус столовой МАОУ СОШ № 106.

Новый корпус гимназии №40 строился по индивидуальному проекту. В нем расположены три спортивных зала, столовая, библиотека, актовый зал, мультимедийные классы. С сентября этого года в гимназии будут учиться более 1000 детей. Чтобы в помещениях было светло и тепло, энергетики проложили 10 кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторного пункта до вводного распределительного устройства нового корпуса. Мощность, которой обеспечено образовательное учреждение, составляет 696,2 кВт.

Новому трехэтажному детскому саду в микрорайоне Мичуринский энергетики предоставили мощность 195,7 кВт. Здание рассчитано на 250 малышей. В нем оборудованы современный пищеблок, спортивные и музыкальный залы, медицинский кабинет, хозяйственные помещения. Детский сад будут посещать дети из близлежащих новостроек.

Кроме того, в канун нового учебного года завершен проект по технологическому присоединению корпуса столовой в школе №106 на Вторчермете. Пункту питания школьников выдана мощность 208 кВт.

Заместитель директора по реализации услуг компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Эмдин рассказал, что технологическое присоединение социально-значимых объектов выполняется по самым высоким стандартам качества и безопасности.