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  • Работа российских АЭС за восемь месяцев позволила не допустить выбросов порядка 70 млн тонн парниковых газов в атмосферу

Работа российских АЭС за восемь месяцев позволила не допустить выбросов порядка 70 млн тонн парниковых газов в атмосферу

1 сентября 2023, 14:45 295 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») за восемь месяцев 2023 года выработали свыше 141,8 млрд киловатт-часов или 102,03% от балансового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Таким образом, сверх плана с начала текущего года выработано свыше 2,8 млрд кВтч. Выработка за август месяц составила порядка 17,5 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Напомним, что годовое балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии и тепла формируется для каждой электростанции исходя из прогнозной выработки электроэнергии и тепла всеми электростанциями страны с учетом их режимов работы, ремонтов, внешних ограничений и иных факторов, а также с учетом прогнозного режима потребления электроэнергии и тепла.

Работа всех российских АЭС за восемь месяцев 2023 года позволила не допустить выбросов парниковых газов в атмосферный воздух в объеме около 70 млн тонн эквивалента СО2.

В настоящее время идёт строительство новых энергоблоков Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ, а также работы по сооружению новых энергоблоков №№7, 8 Ленинградской АЭС и №№1, 2 Смоленской АЭС-2. Кроме того, идёт сооружение энергоблока с быстрым реактором БРЕСТ-300 в г. Северске (Томская обл.) в рамках проекта «Прорыв» по созданию новой технологической платформы, а также двух модернизированных плавучих энергоблоков малой мощности (МПЭБ) для Чукотки. В планах атомщиков – строительство и других атомных мощностей, в том числе, малой наземной станции в Республике Саха (Якутия).

Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России. Развитие атомных технологий, строительство новых блоков АЭС в России – это новые рабочие места, повышение качество жизни людей в городах-спутниках атомных станций.

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, РОСАТОМ, АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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