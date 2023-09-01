Поздравить будущих энергетиков в КГЭУ пришли руководители основных энергокомпаний Республики Татарстан. Системный оператор на данном мероприятии представил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков

По традиции проведения энергокомпаниями Республики Татарстан тематических лекций для первокурсников КГЭУ директор РДУ Татарстана обратился к первокурсникам с приветственным словом. Он отметил, что КГЭУ является одним из ведущих высших учебных заведений страны, где готовят энергетиков для всей России.

«Профессиональные, грамотные молодые специалисты – это особенно важно для достижения новых целей развития России. Для вас начинается начальная глава увлекательного путешествия в волнующий мир новых знаний, новых знакомств и увлечений. Пусть ваши успехи в учёбе со временем трансформируются в трудовые достижения, а полученные знания станут гарантией квалификационного мастерства и профессиональной востребованности», - подчеркнул Андрей Большаков.

Также традиционно для студентов по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» Института электроэнергетики руководитель республиканского диспетчерского центра провел вводную в профессию лекцию на тему «Системный оператор Единой энергетической системы России. Современные методы управления электроэнергетическими режимами. Дистанционное управление в электроэнергетике», в которой рассказал студентам о ЕЭС, об энергосистеме Республики Татарстан, а также о деятельности Системного оператора, обозначил основные актуальные задачи, стоящие перед Системным оператором в условиях цифровой трансформации отрасли.

Так, особое внимание А. Большаков уделил системе мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), дистанционному управлению коммутационным оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, а также системе доведения плановой мощности на электростанции (СДПМ), информационному обмену в формате CIM (Common Information Model), автоматизированной системе анализа аварийных событий и функционирования устройств релейной защиты и автоматики (АСА РЗА). Были отмечены технологические особенности комплексов, а также технологические и организационные преимущества, которые получает ЕЭС России при их внедрении в республиканской энергосистеме.

Отдельно Андрей Большаков обратил внимание на функционирующую в КГЭУ корпоративную зону Системного оператора. Это пространство для отдыха и общения в формате коворкинг-центра, где можно обсудить проект или подготовиться к семинару. Коворкинг-центр оснащен мебелью, станцией для зарядки телефонов и компьютеров, что позволяет студентам комфортно проводить время между занятиями, совмещая короткий отдых с получением знаний об энергетике, деятельности Системного оператора и общением. На брендированной площадке размещены карта регионов присутствия Системного оператора, сведения о его структуре, основных параметрах Единой энергосистемы. Тут же есть возможность с помощью QR-кода подробнее посмотреть ту или иную информацию на информационных ресурсах Системного оператора.