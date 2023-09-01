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Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большей части потребителей в Южно-Сахалинске

1 сентября 2023, 09:24 157 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Сахалинэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: sakhalinenergo.ru

Фото: sakhalinenergo.ru

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает ликвидировать последствия циклона, принесшего сильные дожди в центральные и южные районы Сахалина. 
Сегодня ночью оперативно-выездные бригады энергокомпании восстановили электроснабжение большей части потребителей в г. Южно-Сахалинске, который наиболее пострадал от непогоды. 

Основная причина отключения электросетевых объектов – подтопление зон, где расположены электрические подстанции. Энергетики ждут падения уровня воды, чтобы приступить к просушке и очистке оборудования.  

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» силами работников энергокомпании и сотрудников МЧС по Сахалинской области ведутся работы по откачке воды из машинного зала. Теплоэлектростанция несет заданную нагрузку, электроснабжение зависимых от нее потребителей осуществляется в полном объеме.

Сегодня в результате выхода из русла реки Красносельской из-за обильных дождей вода оказалась в машинном зале теплоэлектростанции, что привело к подтоплению части вспомогательного оборудования. Для  предотвращения повреждения оборудования персоналом остановлена работа турбогенераторов и насосного оборудования. 

Сейчас основную нагрузку несут газовые турбины. Ведется откачка воды 6 пожарными машинами и 12 мотопомпами.

Более подробная и оперативная информация о сроках восстановления электроснабжения на сайте филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РУСГИДРО, САХАЛИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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