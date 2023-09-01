АО «СО ЕЭС» уведомляет о начале процедуры общественного обсуждения проекта схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы (далее – проект СиПР ЭЭС 2024–2029), которое продлится до 30.09.2023 включительно.

Проект СиПР ЭЭС 2024–2029 и обосновывающие материалы к ним размещены на официальном сайте АО «СО ЕЭС» по адресу: https://www.so-ups.ru/public-discussion-sipr-2024-2029/.

Подать предложения к проекту СиПР ЭЭС 2024–2029 можно через специализированный сайт, перейдя по ссылке: https://sipr.so-ups.ru/. Перед подачей предложений необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете или войти на ресурс по уже имеющимся логину и паролю.

При возникновении вопросов по процедуре общественного обсуждения проекта СиПР ЭЭС России 2024–2029 Вы можете позвонить по телефону 8(499)218-88-88, добавочный 21-11, написать на адрес электронной почты sipr_aq(at)so-ups.ru или заполнить форму обратной связи.