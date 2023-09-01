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TDM ELECTRIC на выставке Interlight Russia | Интерсвет 2023 – будет ярко!

1 сентября 2023, 14:00 318 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: TDM ELECTRIC
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Компания TDM ELECTRIC, производитель широкого спектра электро-, светотехнической и кабель-проводниковой продукции, приглашает вас посетить Interlight Russia | Intelligent building Russia 2023 — международную выставку освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности. Это лидирующий международный проект, объединяющий профессионалов в области освещения, электротехники и автоматизации зданий со всего мира.

Мероприятие пройдет с 18 по 21 сентября 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», павильон №2. Стенд компании TDM ELECTRIC – 21В45.

На выставке компания TDM ELECTRIC представит посетителям:

  • Настенные архитектурные светильники;
  • Садово-парковые светильники;
  • Гирлянды для праздничной иллюминации;
  • Светильники-споты;
  • Фонари и ночники;
  • Лампы светодиодные;
  • Электроустановочные изделия;
  • Лоток металлический;
  • Инструмент и другую продукцию.

Посещение нашего стенда позволит вам:

  • Изучить образцы и получить подробные технические консультации по представленной продукции у специалистов компании TDM ELECTRIC.
  • Задать любые вопросы по ассортименту и обсудить условия сотрудничества.
  • Провести деловые встречи с первыми лицами компании TDM ELECTRIC.
  • Познакомитесь с новинками ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC.

Для получения пригласительного билета пройдите регистрацию и получите электронный билет здесь. Для бесплатного посещения мероприятия используйте при регистрации промо-код IL23-V1ARI (действителен только при оформлении билета по ссылке выше).

Компания TDM ELECTRIC ждет вас с 18 по 20 сентября - 10:00-18:00, 21 сентября - 10:00-16:00 на своем стенде 21В45!

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Метки: TDM ELECTRIC, Interlight Russia
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
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