Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Компания TDM ELECTRIC, производитель широкого спектра электро-, светотехнической и кабель-проводниковой продукции, приглашает вас посетить Interlight Russia | Intelligent building Russia 2023 — международную выставку освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности. Это лидирующий международный проект, объединяющий профессионалов в области освещения, электротехники и автоматизации зданий со всего мира.
Мероприятие пройдет с 18 по 21 сентября 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр», павильон №2. Стенд компании TDM ELECTRIC – 21В45.
На выставке компания TDM ELECTRIC представит посетителям:
Посещение нашего стенда позволит вам:
Для получения пригласительного билета пройдите регистрацию и получите электронный билет здесь. Для бесплатного посещения мероприятия используйте при регистрации промо-код IL23-V1ARI (действителен только при оформлении билета по ссылке выше).
Компания TDM ELECTRIC ждет вас с 18 по 20 сентября - 10:00-18:00, 21 сентября - 10:00-16:00 на своем стенде 21В45!
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