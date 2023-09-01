Владельцы технологических сетей связи с номерами автономной системы теперь обязаны хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.

Согласно документу, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить на территории РФ голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме того, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.

Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-розыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.

Правительство будет определять состав обязательной для хранения информации, порядок ее предоставления и взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами.