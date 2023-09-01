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Владельцы сетей связи с 1 сентября будут обязаны хранить данные три года

1 сентября 2023, 10:24 150 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Владельцы технологических сетей связи с номерами автономной системы теперь обязаны хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.

Согласно документу, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить на территории РФ голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме того, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.

Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-розыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.

Правительство будет определять состав обязательной для хранения информации, порядок ее предоставления и взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами.

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Метки: ЗАКОН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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