Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Владельцы технологических сетей связи с номерами автономной системы теперь обязаны хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября.
Согласно документу, владельцы сетей должны в течение трех лет хранить на территории РФ голосовую информацию, текстовые сообщения, изображения, звуки, видео или другие сообщения. Кроме того, операторы обязаны сохранять в течение трех лет факты о передаче такой информации.
Правоохранительные органы смогут запрашивать эту информацию для оперативно-розыскной деятельности или для обеспечения безопасности России.
Правительство будет определять состав обязательной для хранения информации, порядок ее предоставления и взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами.
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