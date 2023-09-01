Филиал Системного оператора Кемеровское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Кемеровской и Томской областей) выполнил комплекс режимных мероприятий для ввода в работу новой подстанции (ПС) 220 кВ Кыргайская и прилегающих к ней линий электропередачи.

Ввод ПС 220 кВ Кыргайская, построенной Талдинской Горной Компанией, значительно повысит надежность электроснабжения угольных предприятий Прокопьевского района Кемеровской области.

«Подстанция Кыргайская позволит обеспечить энергией как действующие, так и планируемые объекты холдинговой компании, расширит её возможности в сфере добычи и реализации угля в Кузбассе. Это станет вкладом в укрепление социально-экономического базиса региона», – отметил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

Специалисты Системного оператора выполнили большой объем работ в процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию ПС 220 кВ Кыргайская и линий электропередачи 220 кВ. Принимали участие в подготовке и согласовании технических условий на технологическое присоединение новых объектов, технических заданий на проектирование, в рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалисты Кемеровского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Кемеровской области, провели расчеты токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определили параметры настройки устройств релейной защиты и автоматики, протестировали телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр. Выполненные мероприятия позволили осуществить весь комплекс работ по вводу нового оборудования без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых компаний Кузбасса.